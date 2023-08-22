تجديد حبس المتهم بقتل زوجته فى مدينة القناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية الجزئية بمحافظة القليوبية ، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته 15 يومًا على ذمة التحقيق، إذ تمت الجريمة عقب مشادة كلامية بين الجاني والمجني عليها، تحولت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب المبرح وطعنها بالسكين، وتم نقلها للمستشفى في حالة خطرة، ووفاتها أثناء محاولة إسعافها.

وأدلت والدة المجني عليها، بأقوالها خلال التحقيقات، مؤكدة أن ابنتها كانت على خلافات دائمة مع زوجها بسبب تعاطيه المواد المخدرة، وأن المتهم كان دائم الشجار معها بسبب مصاريف المنزل ومتطلبات أطفالها، وكان يتعدى عليها بالضرب لأتفه الأسباب، وطلبت بأخذ حق نجلتها والقصاص العادل من القضاء بإعدام المتهم.

فيما قالت شقيقة المجني عليها، إن يوم الواقعة اتصل بها المتهم قائلا: "تعالي لوحدك أختك مرمية على الأرض ومفيهاش نفس"، وذهبت لتجد شقيقتها غارقة في دمائها ويوجد عليها آثار الضرب والتعذيب، وعندما طلبت الذهاب لإحضار أهلها تعدى عليها هي الأخرى.

وكان قد تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول ربة منزل مصابة بعدة طعنات وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتوصلت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، قيام زوج المتوفاة ويدعى "محمود م ب"، 30 سنة، كبابجى، بالتعدي على المجنى عليها (زوجته)، 25 سنة، وإصابتها بجرح قطعي في الوجه و3 طعنات في البطن وتوفيت متأثرة بإصابتها.