المكرونة بالبشاميل البايتة مش هتخنك.. استشارى تغذية تقدم وصفة لفقدان الوزن

كتبت إيناس البنا

هناك الكثير من الخيارات الصحية التي يمكن أن تساعدك في إنقاص الوزن عند تضمينها كجزء من نظام غذائي صحي، وأوضحت الدكتورة رضوى نبيل استشار التغذية العلاجية بقصر العينى، أن الإفراط في تناول الطعام - حتى لو كان الطعام صحيًا – لن يساعدك في تحقيق نتائج إنقاص الوزن، كاشفة عن أنواع معينة من الطعام يمكنها تحقيق الشبع بسعرات حرارية أقل.

وأضافت لـ " اليوم السابع"، أنه يمكن تقسيم فئات الطعام إلى بروتين وأوميجا 3 ونشا مقاوم للهضم، ويكون ذلك على النحو التالى:

البروتين

أوضحت استشارى التغذية أن تناول 25 جرام بروتين في وجبة الإفطار يجعلك تشعر بمدة أطول للشبع مما يؤدى إلى تناول كميات أقل بين الإفطار والغداء، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تناول 3 ملاعق جبنة بيضاء ـ يفضل قريش ـ معها 3 ملاعق فول، أو 3 أقراص طعمية بالفرن مع 2 بيض أومليت أو 2 شريحة تركى مدخن مع كوب حليب.

أوميجا 3



وأضافت أن الدراسات أكدت أن الأشخاص الذين يتناولون الأوميجا 3 بمعدل ثابت كل أسبوع يفقدون الوزن بشكل أكبر وأفضل من غيرهم، حيث يمكن تناول ربع كيلو سمك دهنى في الأسبوع مثل سمك الماكريل أو السالمون والتونة الفريش والسردين.

النشا المقاومة للهضم



وهو عبارة عن نشا لا يستطيع الجسم تفكيكه إلا بعد مرور فترة من الوقت ولا يعطى نفس السعرات الكبيرة مثل البطاطس المطبوخة الباردة أو سلطة البطاطس، البقوليات مثل العدس وفاصوليا والحمص البارد ، الموز الأخضر ، الذرة أو أي نشويات مطبوخة قبلها بيوم .

وأشارت إلى أنه يمكن تناول شريحة باردة من المكرونة بالبشاميل أو طاجن الأرز المعمر " البايت " أفضل من تناولها طازجة، لأن تناولها في اليوم التانى باردة من الثلاجة تعطى الجسم نصف السعرات الحرارية من تناولها في وقتها.