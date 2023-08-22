اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العثور على جثة متسلق بجبال الألب وسط الجليد بعد مرور 22 عاما على مصرعه

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 06:04 م
العثور على جثة متسلق بجبال الألب وسط الجليد بعد مرور 22 عاما على مصرعه البحث فى الجليد - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة في النمسا، اليوم الثلاثاء، العثور على جثة متسلق بجبال الألب بعد مرور 22 عاما على مصرعه فوق الجبال الجليدية شاهقة الارتفاع.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن مرشدا عثر على الجثمان بولاية "تيرول" قرب الحدود الإيطالية على ارتفاع 2900 متر تقريبا، مضيفة أن الشرطة تمكنت من انتشال الجثمان باستخدام طائرة مروحية.

وعثر المنقذون على حقيبة تضم أموال وأوراق هوية المتسلق مدفونة تحته بعدة أمتار، وكان يبلغ من العمر 37 عاما عندما توفي في حادث عام 2001، وستجري السلطات تحليل البصمة الوراثية للتأكد من هويته.

يشار إلى أنه مع استمرار ذوبان الجبال الجليدية، تزايدت حوادث اكتشاف بقايا المتسلقين والمتزلجين الذين فقدوا بجبال الألب منذ عقود.

 


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