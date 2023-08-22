العثور على جثة طفل حديث الولادة طافية بإحدى الترع فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

عثر أهالي قرية الربيعة التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، على جثة طفل حديث الولادة طافية على سطح ترعة، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية التى تمكنت من انتشال الجثمان ونقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بعثور أهالى قرية الربيعة على جثة طفل حديث الولادة طافية بمياه الترعة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم انتشال جثمان الطفل، وتبين أنه حديث الولادة ومربوط به الحبل السري، وعمره يومين فقط، وبدون ملابس، وفي حالة تعفن وانتفاخ.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.