انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا داخل ترعة بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى ترع مركز الدلنجات بالبحيرة.
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين غرق فرج .م س 14عاما مقيم بمركز الدلنجات بإحدى الترع التابعة للمركز، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزى تحت تصرف النيابة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
وكانت محافظة البحيرة قد شهدت مصرع شخص غرقا داخل إحدى ترع مركز بدر بالبحيرة ، وبالفحص تبين وفاة" عبد الرحمن .م .ش" 25 سنه - إثر إصابته باسفكسيا الغرق داخل ترعة قرية المعركة بمركز بدر.
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
جثة - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى ترع مركز الدلنجات بالبحيرة.
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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى ترع مركز الدلنجات بالبحيرة.
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