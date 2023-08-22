الشرقية تنتهى من موسم توريد القمح بإجمالى 536 ألف طن

الشرقية- إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنتهاء موسم توريد القمح المحلي لعام 2023 والذي انطلق منذ شهر أبريل الماضي بإجمالي كمية توريد بلغت535 الف 994 طن و800 كيلو قمح و كمية تقاوي موردة بلغ34707 طن و725 كيلو ليصل الإجمالي إلى 570 الف 720 طن و525 كيلو قمح بنسبة 100.12%، وذلك بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت 38 الف 61 فدان بنطاق دائرة المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن هذا الموسم يُعد واحداً من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلى وذلك بعد أن تصدرت المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية مثمنا دور كافة الجهات المشاركة في أعمال توريد القمح المحلي ( رؤساء المراكز والمدن - مديريتي الزراعة والتموين – مباحث التموين - الإدارة العامة للمرور ) في تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين.

وأضاف المحافظ أن أعمال توريد محصول القمح تمت وفقاً للضوابط والاشتراطات اللازمة والمعايير المختلفة للحفاظ عليه من الفساد والتلف والتي ساهمت في إنجاح موسم الحصاد والتوريد وتصدر المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وكانت مديرية التموين بمحافظة الشرقية قد صرحت في أبريل الماضي أن مواقع التخزين للاقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 58 موقع ما بين صوامع وشون وهناجر حكومية مطورة تابعة لكل من (البنك الزراعي المصري ـ الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين ـ الشركة العامة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شرق الدلتا ـ شركة مطاحن شمال) تستخدم كمراكز تجميع فضلًا عن عدد من الصوامع الخاصة بالمحافظة.