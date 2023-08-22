محافظ الشرقية يهنئ لاعبى منتخب الكاراتيه بنادى ههيا لحصولهم على بطولة أفريقيا

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال لعبة التايكوندو لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى فوز اللاعبة أروي مصطفى الغريب بالميدالية الذهبية والمركز الأول وزن 54 ك كومتيه وفوز اللاعب عبد الرحمن أحمد خليل بالميدالية البرونزية والمركز الثالث ناشئين كاتا جماعي وفوز اللاعبة مريم طنطاوي بالميدالية البرونزية والمركز الثالث وزن 61 ك كوميتيه وفوز اللاعب عبد الرحمن هشام بالميدالية الفضية والمركز الثاني كاتا رجالي جماعي وذلك بعد منافسة قوية اتسمت بالندية والروح الرياضية العالية مع اللاعبين المشاركين بالبطولة.