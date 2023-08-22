بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، أحمد الأنصارى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة أوكرانيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسى، أحمد الأنصارى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة أوكرانيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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