اليوم السابع
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الرئيس السيسى يبحث مع "الصفدى" تعزيز العلاقات بين مصر والأردن.. إنفوجراف

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 03:30 م
الرئيس السيسى يبحث مع "الصفدى" تعزيز العلاقات بين مصر والأردن.. إنفوجراف الرئيس السيسي

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استقبل الرئيس السيسى أيمن الصفدى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.
 
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اللقاء تم بحضور سامح شكرى وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة
 
اللقاء تناول مجمل العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والأردن، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين
 
تأكيد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بين البلدين 
 
تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين
 
تأكيد أهمية مواصلة العمل على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية، استناداً إلى ثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية

السيسي

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الاردن

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