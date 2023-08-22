ونقلت قناة (روسيا اليوم)، الفضائية مساء الإثنين، عن بيان لوزارة الدفاع الروسية، قوله: إنه تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين مساء الإثنين".



وأضاف البيان أن "وسائل الدفاع الجوي رصدت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين، وتم تحييدهما بوسائل التشويش الإلكتروني".



وأكدت وزارة الدفاع أن الطائرتين المسيرتين تحطمتا في مياه البحر الأسود على بعد 40 كلم إلى الشمال الغربي من شبه جزيرة القرم.