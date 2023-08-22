موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة Su-30SM تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت زورق استطلاع أوكرانيا اقترب من منصات استخراج الغاز الروسية فى البحر الأسود.

وأحبطت الدفاعات الروسية وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية، اليوم الثلاثاء، هجوما أوكرانيا ب(4) طائرات مسيرة استهدف العاصمة موسكو، ومقاطعة بريانسك جنوب غربي روسيا، كما تصدت الدفاعات الروسية مساء أمس الاثنين لهجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين استهدفتا شبه جزيرة القرم. وتواصل قوات كييف شن هجمات بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية.

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدى لمحاولة من قبل القوات الأوكرانية لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيّرة فجر اليوم الثلاثاء، على العاصمة موسكو ومقاطعة بريانسك.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية - أنه :"تم اكتشاف طائرتين مسيرتين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي وقمعتهما أنظمة الحرب الإلكترونية، ما تسبب في تحطمهما فوق أراضي منطقة بريانسك، فيما تم اكتشاف وتدمير طائرتين مسيرتين أخريين بواسطة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة موسكو".

من جانبه، أكد عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين، أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين بالقرب من كراسنوجورسك وتشاستسوف في مقاطعة موسكو.

وكتب سوبيانين على قناته في "تلجرام": "قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين، إحداهما في منطقة كراسنوجورسك والأخرى في منطقة تشاتسوف، وخدمات الطوارئ تعمل في مكان الأحداث".

من جهتها، أفادت خدمات الطوارئ الروسية، بتحطم الزجاج في أحد المباني السكنية متعددة الطوابق في كراسنوجورسك بالقرب من موسكو، جراء الهجوم.

وقال متحدث باسم الوزارة: "في كراسنوجورسك، تم تسجيل أضرار بالزجاج في عدة طوابق في أحد المباني السكنية متعددة الطوابق، كما تضررت عدة سيارات كانت متوقفة بالقرب من المنزل".