وأضاف زيلينكسي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنه بالإضافة إلى التدريب، فإن أوكرانيا ممتنة للغاية لحزمة دفاعية جديدة تعهدت بها اليونان لأوكرانيا، كما ذكر زيلينسكي أن "الشركات اليونانية مستعدة للمشاركة في نقل الحبوب الأوكرانية"، وأن بلاده تعتمد عليها في الوقت الذي تجرى فيه أعمال ترميم ميناء أوديسا.



وأشار زيلينسكي أيضاً إلى أن اليونان انضمت إلى دول مجموعة السبع بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، ووقعت إعلاناً لدعم التكامل الأوروبي الأطلسي الأوكراني.



من جانبه، أكد ميتسوتاكيس أن اليونان ستساعد في إعادة بناء أوكرانيا، مع التركيز على مدينة أوديسا.