الجيش الصومالى يستعيد السيطرة على مناطق جديدة بإقليم جلجدود

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

استعاد الجيش الصومالى بالتعاون مع السكان المحليين، صباح اليوم الثلاثاء، على منطقة "عوسويني" التابعة لإقليم جلجدود بولاية غلمدغ الإقليمية، بحسب نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالى عبدالرحمن يوسف العدالة.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، فر مسلحو مليشيات الخوارج الارهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة من المنطقة بعد أن علموا بعملية الجيش الوطني في المنطقة.

ويواجه الإرهاب فى الصومال معارك برية وجوية من قبل الجيش الوطني والقوات الشعبية التي تواصل زحفها نحو القرى والمناطق القليلة المتبقية من ولاية غلمدغ.

من جانبه أكد قائد الجيش الصومالي الجنرال إبراهيم شيخ محي الدين، الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من الحرب ضد الإرهابيين لن تستغرق أسبوعين.

وأوضح محيى الدين وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية أن "الحرب ضد مليشيات الشباب الإرهابية التي تسعى لزعزعة الأمن وترويع المواطنين حققت العديد من الانتصارات بسبب الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش الصومالي والقوات الشعبية".

وأشار إلى أن قوات الجيش الصومالي كبدت خسائر كبيرة للإرهابيين في جميع المناطق المحررة، حيث انسحبوا من بعض المناطق دون قتال، مؤكدا أن القوات المسلحة الصومالية ستصل إلى مديريتي عيل بور وغل هريري في أقرب وقت ممكن لتحريرها من الخلايا الإرهابية.