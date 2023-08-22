اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 09:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرين والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 08:00 ص
البحرين والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي العاهل البحرينى
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بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مقر الوزارة الاثنين مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.
 
واستعرض الجانبان - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - تطورات الأوضاع والتحديات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على أمن واستقرار وازدهار المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى الحفاظ على السلم والاستقرار العالمي.
 
وتطرق الجانبان إلى مسار التعاون المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والارتقاء به إلى آفاق أشمل تلبي تطلعات الجانبين وتسهم في تعزيز وتطوير التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى استعراض التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي المشترك في مسقط في شهر أكتوبر المقبل.

البحرين

الاتحاد الاوروبى

عبداللطيف بن راشد الزياني

اخبار البحرين



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