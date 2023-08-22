الإسماعيلية تودع محاربة السرطان "هبة ربيع" صاحبة مبادرة "سيدة الوردى"

الإسماعيلية: السيد فلاح

تلقى أهالى الإسماعيلية نبأ صادمًا اليوم الثلاثاء، مع رحيل واحدة من أكثر محاربات السرطان صمودًا، وأنشطهن فى مساعدة قريناتها من المصابات بالمرض اللعين.

رحلت عن عالمنا ابنة محافظة الاسماعيلية "هبة ربيع" بعد حوالى أربع سنوات من إصابتها بالسرطان، خضعت خلالها لعملية جراحية، ثم تابعت جلسات العلاج الكيماوى والإشعاعي.

خلال إصابتها لم تقف هبة مكتوفة الأيدى، مستسلمة لأمرها، بل أطلقت مبادرة "سيدة الوردي"، بدأت خلالها تتنقل بين قرى محافظة الإسماعيلية، لتحفيز غيرها من محاربات السرطان على استكمال العلاج، وتوعية غيرهن بأهمية الاكتشاف المبكر للمرض.

لم يفارق الأمل يقين هبة خلال السنوات الأربع قضتها صامدة أمام قدرها، ومواصلة التوعية إزاء هذا المرض فى المناطق الريفية، حيث اكتشفت غياب المعلومات لدى أغلب النسا عن الفحص الذاتى لاكتشاف سرطان الثدى مبكرًا، وغيرها من المعلومات التى ترتبط بمرض السرطان.

عرف أهالى الإسماعيلية هبة وقتصها جيدًا، وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى برسائل الإعجاب بصمودها تارة، والإعجاب بمبادرتها تارة أخرى.

ومع ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم، جاء الخبر كالصاعقة على متابعى هبة، وأهالى الإسماعيلية، الذين تناقلوا نبأ الوفاة بمزيد من الرثاء والترحم على الراحلة التى تركت أثرًا طيبًا فى محافظتها.

وشيع قبل قليل المئات من أهالى الإسماعيلية، جنازة الراحلة من مسجد المطافى، وتم دفنها بمقابر عائلتها بمنطقة الشهداء بالمحافظة.