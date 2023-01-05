نظام غذائي للسيطرة على الاضطراب الموسمى العاطفى فى الشتاء

كتبت ميرفت رشاد

في الشتاء، تصبح الليالي أكثر برودة، تؤثر هذه التغيرات في الطقس على مزاجنا، قد يجد البعض صعوبة في الخروج والاختلاط مع الأصدقاء بسبب الطقس البارد، إذا كنت تواجه هذه المشكلات أيضًا عند انخفاض الزئبق ، فقد تكون تعاني من كآبة الشتاء، إنها حالة تؤثر على عشرات الأشخاص خلال هذا الوقت من العام، يمكن أن تستمر كآبة الشتاء أو الحزن ، والذي يسمى الاضطراب العاطفي الموسمي ، لأسابيع أو شهور بالنسبة للبعض ، وعادة ما ينتهي عند انتهاء موسم البرد، وإليك بعض النصائح للتغلب على هذا المزاج الشتوى ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

يمكن التعامل مع الحالة مع التشخيص الذاتي ، ومن خلال اتخاذ بعض الإجراءات ، يمكنك بسهولة إصلاح مزاجك الكئيب. تشارك ، في أحدث قصصها على Instagram ، بعض النصائح الغذائية التي يمكن أن تساعدك على الهروب من هذا المزاج الشتوي.

قالت أخصائية التغذية Lovneet Batra، إن الاكتئاب الموسمي هو حالة يتم الإبلاغ عنها عادة خلال فصل الشتاء، قد يؤثر على أدائك اليومي، موضحة أن يمكن إجراء بعض الإجراءات لإصلاح مزاجك الكئيب.

اشرب شاي الكمون والكزبرة

تقترح أخصائية التغذية، احتساء كوب من شاي الكمون والكزبرة والشمر لتعزيز الهضم، يمكن أن يساعدك ذلك في التعامل مع أعراض كآبة الشتاء.

حافظ على صحة الأمعاء

يجب على المرء أيضًا إعطاء الأولوية لصحة أمعائه ، خاصة خلال فصل الشتاء، وفقًا لأخصائية التغذية ، فإن أمعاءنا تحتوي على هرمون شعور جيد يسمى السيروتونين ، وقد يؤدي تغذيته إلى تحسين مزاجنا الزبادي العادي ومخلل الكرنب واللبن الرائب هي بعض الأطعمة التي يمكنك تناولها لتحسين ميكروبيوم الأمعاء.

فيتامين د

إن امتصاص أشعة الشمس في الشتاء لا يبعث على الراحة فحسب ، بل يمكن أن يوفر أيضًا لجسمك فيتامين د المطلوب، يمكن لجسمنا أن يصنع هذا الفيتامين باستخدام الكوليسترول في الجسم وعن طريق امتصاص أشعة الشمس، يعتبر المشروم وصفار البيض مصدرًا كبيرًا لفيتامين د ويمكن تضمينهما في النظام الغذائي.

تناول الخضراوات

يجب أن تستهلك الفواكه والخضراوات إذا كنت تريد التغلب على كآبة الشتاء، هذه الأطعمة غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف والمعادن ويمكن أن تساعد في تعزيز المناعة.