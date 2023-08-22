ارتفاع سهم الشرقية-إيسترن كومبانى بنسبة 10% بعد عروض بيع حصة من الشركة

كتب هانى الحوتى

ارتفع سهم الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، بنسبة 10.79% خلال أول ربع ساعة من جلسة تداول اليوم الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 20.22 جنيه، مما دفع إدارة البورصة لوقف التداول على السهم لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة صعود 10%.

ويأتي ذلك بعد إعلان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تلقيها عروضا من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها والبالغة 50.95% من أسهم الشركة الشرقية، وجاري دراسة هذه العروض والتفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، منوهة إلى أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة بشأن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط التداول بالبورصة المصرية، وتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.