

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية الاثنين عن نائب وزير الاقتصاد الأوكراني أولكسندر جريبان، قوله في تصريحات له إن أوكرانيا تجري محادثات للتوصل إلى اتفاق تأمين مؤقت للسفن التي تغادر مدنًا مثل أوديسا.



يُشار إلى أن أوكرانيا اضطرت إلى الاعتماد على موانئها في نهر الدانوب منذ أن تركت روسيا دورها في اتفاق الممر الآمن منذ عام مضى.