أسباب وعوامل الخطر لالتهاب المفاصل

كتب – حسام الشقويرى

تتمثل الأعراض الرئيسية لالتهاب المفاصل في تصلب وآلام المفاصل في مفصل واحد أو عدة مفاصل، هناك أكثر من 200 نوع مختلف من التهاب المفاصل، يختلف كل منها في السبب وطريقة العلاج، وأكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا هي هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، التهاب المفاصل لا يحدث على الفور، يتطور بمرور الوقت، وعلى الصعيد العالمي، يعاني خمس السكان البالغين من شكل من أشكال التهاب المفاصل، وهو أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال، وفقًا لما نشره موقع healthifyme

أنواع التهاب المفاصل

هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي هما النوعان الشائعان من التهاب المفاصل.

هشاشة العظام

يحدث هشاشة العظام بسبب تآكل العظام التي تحدث مع تقدمنا ​​في العمر. يعمل الغضروف على توسيد أطراف العظام ويساعد في سهولة حركة المفاصل. في حالة تلف الوسادة ، يكون هناك احتكاك متزايد بين العظام ، مما يسبب الألم. يؤثر الفُصال العظمي على المفصل بأكمله ويسبب تدهور الغضروف مما يؤدي إلى الالتهاب.

التهاب المفصل الروماتويدي

ينتج التهاب المفاصل الروماتويدي عن مهاجمة جهاز المناعة في الجسم للمفاصل. وهذا ما يسمى أيضًا باضطراب المناعة الذاتية. يهاجم جهاز المناعة في الجسم الأنسجة الرخوة في المفاصل المسؤولة عن تشحيم وتغذية الغضروف.

أعراض التهاب المفاصل

الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

الم المفاصل

الكزازة

تورم المفاصل

فقدان الشهية

التعب

فقر دم

حمى

في الحالات الشديدة ، تزداد شدة الأعراض المذكورة أعلاه ، وقد تشمل الأعراض

عوامل الخطر

العمر: التهاب المفاصل شائع عند كبار السن. يبدأ حدوث التهاب المفاصل منذ 20 عامًا ويتطور مع تقدم العمر.

الجنس: النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل من الرجال ، حيث قد يقفن عادة لساعات طويلة في إكمال الأعمال المنزلية.

السمنة: تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على المفاصل ، وخاصة على الركبتين والعمود الفقري والورك. تزيد السمنة من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

الإصابات: الأشخاص الذين يعانون من إصابات المفاصل هم أكثر عرضة لالتهاب المفاصل. يمكن أن تؤدي الإصابات إلى تفاقم الانهيار الطبيعي للنسيج الضام ، مما يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بالتهاب المفاصل.

العدوى: يمكن للبكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات أن تصيب المفاصل وقد تؤدي إلى الالتهاب.