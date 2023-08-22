اليوم السابع
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"أتوبيس المعرفة" يجوب مراكز الشباب بالقليوبية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:41 ص
"أتوبيس المعرفة" يجوب مراكز الشباب بالقليوبية الاطفال يقرأون بأتوبيس المعرفة
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مكتبة مصر العامة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، استمرار جولات "أتوبيس المعرفة" التابع للمكتبة إلي مركز شباب شبلنجة، وذلك لحرص المكتبة المتنقلة في تقديم خدماتها للجمهور في قرى المحافظة، وفي إطار خطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري، إلى جانب أهمية هذه المكتبات في اكتشاف الموهوبين، وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية.
 
وجدير بالذكر أن المكتبة المتنقلة خلال شهر أغسطس توجهت لعدة مراكز شباب بالقري وهي مراكز شباب "ميت عاصم، سنديون، مشتهر"، بالإضافة إلي مدينة العبور، وذلك للوصول لأكبر قدر من المستفيدين لنشر الوعى والثقافة من خلال التعريف بدور المكتبة وأنشطتها وخدماتها للأطفال والكبار.
 
وأوضحت المكتبة، أن أتوبيس المعرفة يقدم العديد من الأنشطة "قراءة واطلاع، حكي القصص والحواديت، مسرح العرائس، رسم وتلوين، وورشة أنشطة فنية يدوية، وفقرة التنورة، وندوات، وورش عمل، واكتشاف مواهب، ومسابقات ثقافية وترفيهية"، حيث استفاد من أنشطة الحملة حوالي 75 طفل وطفلة من أبناء المركز.
 
الاطفال يقرأون بأتوبيس المعرفة
الاطفال يقرأون بأتوبيس المعرفة

جانب من المستفيديم
جانب من المستفيديم

فقرة الحواديت للأطفال
فقرة الحواديت للأطفال

ندوات للاطفال
ندوات للاطفال

ورش الرسم للأطفال
ورش الرسم للأطفال

 


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اتوبيس المعرفة

مراكز شباب القليوبية

مكتبة مصر العامة

مكتبة مصر ببنها



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