"أتوبيس المعرفة" يجوب مراكز الشباب بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مكتبة مصر العامة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، استمرار جولات "أتوبيس المعرفة" التابع للمكتبة إلي مركز شباب شبلنجة، وذلك لحرص المكتبة المتنقلة في تقديم خدماتها للجمهور في قرى المحافظة، وفي إطار خطة الدولة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري، إلى جانب أهمية هذه المكتبات في اكتشاف الموهوبين، وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية.

وجدير بالذكر أن المكتبة المتنقلة خلال شهر أغسطس توجهت لعدة مراكز شباب بالقري وهي مراكز شباب "ميت عاصم، سنديون، مشتهر"، بالإضافة إلي مدينة العبور، وذلك للوصول لأكبر قدر من المستفيدين لنشر الوعى والثقافة من خلال التعريف بدور المكتبة وأنشطتها وخدماتها للأطفال والكبار.

وأوضحت المكتبة، أن أتوبيس المعرفة يقدم العديد من الأنشطة "قراءة واطلاع، حكي القصص والحواديت، مسرح العرائس، رسم وتلوين، وورشة أنشطة فنية يدوية، وفقرة التنورة، وندوات، وورش عمل، واكتشاف مواهب، ومسابقات ثقافية وترفيهية"، حيث استفاد من أنشطة الحملة حوالي 75 طفل وطفلة من أبناء المركز.