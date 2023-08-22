المكتبة المتنقلة تطلق عددا من الفعاليات الثقافية والترفيهية للأطفال برأس البر

أطلقت المكتبة المتنقلة عددا من الفعاليات الثقافية والترفيهية للأطفال، وذلك خلال محطتها بمدينة رأس البر، حيث تضمنت مجموعة من الكتب لتقديم خدمات الاستعارة الداخلية، هذا إلى جانب ما تقدمه من أنشطة.

كما احتضنت منطقة اللسان بالمدينة مهرجان الرسم على الاسفلت الذى نظمته مكتبة مصر العامة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، شارك خلاله عدد كبير من الأطفال وذوى الهمم والذين قدموا إبداعات بهذا النشاط..

جاء ذلك ضمن سلسلة المهرجانات الصيفية التى تشهدها المدينة لتقديم الأنشطة المختلفة للأطفال من رواد المدينة، حيث تلقى تلك المهرجانات إقبال كبير من الأطفال، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.