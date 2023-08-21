6 أسباب تجعل الكالسيوم ضروريًا لجسمك.. أبرزها تعزيز صحة جهازك العصبى

كتبت إيناس البنا

الكالسيوم هو معدن حيوي لا غنى عنه للحفاظ على الصحة، وهو مهم للحفاظ على التوازن والانسجام داخل الجسم، ويلعب الكالسيوم دورًا محوريًا فى تحقيق هذا التوازن والحفاظ عليه، فالكالسيوم ينظم تقلص العضلات، وظائف الأعصاب، وضربات القلب، وحتى يساعد فى تخثر الدم.

هناك 6 أسباب تجعل الكالسيوم ضروريًا لجسمك، وفقًا لموقع " healthline":

عظام وأسنان قوية:

تعتبر العظام مكونًا أساسيًا فى الجسم، فهو عنصر أساسي في تكوين العظام والحفاظ عليها، حيث يساهم في قوتها وسلامتها، ويساعد تناول الكالسيوم الكافى على الوقاية من حالات مثل هشاشة العظام ومشاكل الأسنان.

وظيفة العضلات:

الكالسيوم ضروري لتقلص العضلات والاسترخاء تؤثر وظيفتها بشكل مباشر على الرفاهية العامة، تسهل مستويات الكالسيوم المتوازنة أداء العضلات.

دعم القلب والأوعية الدموية:



الكالسيوم ضروري لالتئام الجروح والحفاظ على صحة القلب، ولكن بسبب النقص، تبدأ الجلطات الدموية في التكون، وهو أمر غير مناسب لصحتك..

صحة الجهاز العصبي:



يعتمد الجهاز العصبي على الكالسيوم في النقل العصبي والحفاظ على سلامة الخلايا العصبية .

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي:



يدعم الكالسيوم إفراز الإنزيمات الهضمية ويساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في المعدة، لتعزيز كفاءة الهضم ومنع اضطرابات الجهاز الهضمي.

التوازن الهرموني:



تلعب مستويات الكالسيوم الكافية دورًا في إفراز الهرمونات ووظيفتها، مما يساهم في الصحة الإنجابية، ووظيفة الغدة الدرقية.