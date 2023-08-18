نقص كالسيوم الدم.. العلامات والأسباب وطرق العلاج

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم في الجسم إلى مشاكل صحية مختلفة ، وإليك العلامات والأسباب والعلاج الشائعة لنقص كالسيوم الدم، بعض نصائح الوقاية التي يمكنك اتباعها، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

الأسباب

1. نقص فيتامين د

يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم من النظام الغذائي، بدون فيتامين د الكافي ، قد لا يتمكن الجسم من امتصاص ما يكفي من الكالسيوم ، مما يؤدي إلى نقص كالسيوم الدم.

2. قصور الدريقات

تنتج الغدد الجار درقية هرمونًا يسمى هرمون الغدة الجار درقية (PTH) ، والذي يساعد على تنظيم مستويات الكالسيوم، إذا كانت الغدد الجار درقية لا تعمل بشكل صحيح ، فقد لا تفرز ما يكفي من الهرمون الجار درقي ، مما يؤدي إلى نقص كالسيوم الدم.

3. أمراض الكلى

تلعب الكلى دورًا في الحفاظ على توازن الكالسيوم في الجسم، إذا كانت الكلى لا تعمل بشكل صحيح ، فقد لا تتمكن من إخراج الكالسيوم الزائد ، مما يؤدي إلى نقص كلس الدم.

4. بعض الأدوية

يمكن لبعض الأدوية ، مثل بعض مدرات البول أو مضادات الاختلاج ، أن تتداخل مع امتصاص الكالسيوم أو تزيد من إفرازه ، مما يساهم في نقص كالسيوم الدم.

علامات

1. تقلصات وتشنجات العضلات

الكالسيوم ضروري لتقلصات العضلات، يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الكالسيوم إلى تقلصات العضلات أو الارتعاش أو التشنجات ، خاصة في اليدين والقدمين.

2. خدر أو وخز

يمكن أن يسبب نقص كالسيوم الدم الإحساس بالوخز أو التنميل في الأطراف ، مثل أصابع القدم أو الوجه.

3. التعب والضعف

يمكن أن يؤثر انخفاض مستويات الكالسيوم على وظائف العضلات ويؤدي إلى الشعور بالإرهاق والضعف.

4. تغيرات في المزاج

يشارك الكالسيوم في وظيفة الناقل العصبي ، ويمكن أن تساهم المستويات المنخفضة في تقلب المزاج أو التهيج أو الاكتئاب.

علاج

1. مكملات الكالسيوم

إذا تم تشخيص نقص كالسيوم الدم ، فقد يوصي طبيبك بمكملات الكالسيوم لرفع مستوياته يمكن تناول هذه المكملات على شكل أقراص أو كبسولات.

2. مكملات فيتامين د

في بعض الحالات ، يمكن وصف مكملات فيتامين د لتعزيز امتصاص الكالسيوم.

3. جلوكونات الكالسيوم في الوريد

في الحالات الشديدة أو الطارئة ، عندما يسبب نقص كالسيوم الدم أعراضًا مثل تقلصات العضلات أو النوبات ، قد يكون من الضروري إعطاء غلوكونات الكالسيوم في الوريد.

4. معالجة الأسباب الكامنة

إذا كان نقص كالسيوم الدم ناتجًا عن حالة طبية ، فقد تكون هناك حاجة إلى علاج السبب الأساسي أو تعديل جرعة الدواء.