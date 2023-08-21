اليوم السابع
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وحدة التحول الرقمى بالبحيرة تحصد المركز الأول فى دورة تخطيط وهندسة العمليات

الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:07 م
وحدة التحول الرقمى بالبحيرة تحصد المركز الأول فى دورة تخطيط وهندسة العمليات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بخطة الدولة المصرية ووزارة التنمية المحلية لتعزيز جهود التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك من خلال تدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى ليتواكب مع مسار ورؤية الدولة. 
 
مشددة على استمرار جهود المحافظة للتحول الرقمى من خلال تكثيف الدورات التدريبية والتي تهتم بالتركيز على تدريب و تنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية لتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 
 
جاء ذلك بالتزامن مع حصول   وحدة التحول الرقمى بالديوان العام  لمحافظة البحيرة  على المركز الأول والثانى على مستوى المحافظات المشاركة في دورة Business process mapping والتى أقيمت بمركز التنمية المحلية بسقارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة giz 
 
وقال المهندس عمر جمعه مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمى، أن الدورة التدريبية قد تضمنت التعريف بعملية تخطيط الأعمال ودورها في التخطيط التنظيمي والإدارةوعمل اختبار النضوج للمؤسسه وإخراج مؤشرات قياسية وايضا عمل خريطة حراريه لقياس المستوى الفعلى ورسم مخطط سير العمليات ومصفوفة راسى ومخطط تدفق القيمة  من خلال استخدام برنامج Aris الذى يساعد الإدارة و يدعمها في تحقيق أهداف أعمالها بشكل أكثر فعالية وإنتاجية ومرونة ويوفر الوقت ويحقق الجودة والحصول على مزايا عديدة.
 
 
 

التحول الرقمى

محافظة البحيرة

ديوان محافظة البحيرة

دورة تخطيط العمليات



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