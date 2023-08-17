إزالة 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، برفع درجة الإستعداد وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية، والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً، مشددة على التصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية وحق الدولة.

وأوضحت نائب محافظ البحير، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد جميع أعمال البناء المخالف وانه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتى عقوبتها إلى الحبس.

وفى هذا السياق، أزالت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 885 مربع .

وتضمنت الحملات الرقابية إزالة أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية، ومبانى وشدات خشبية وتشوينات وحفر لعمل قواعد وسملات.