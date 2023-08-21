نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. فرز رغبات الطلاب تمهيداً للإعلان خلال ساعات

كتب: محمد صبحى

بدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية فى فرز رغبات طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية تمهيدا لإعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، وذلك بعد غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، مساء أمس الأحد ، والتى انطلقت يوم الثلاثاء 15 أغسطس الحالى وبإجمالى 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، منهم 259 ألفا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5.%.

وأعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد انتهاء المدة الزمنية المحددة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة.

وأعلن مكتب التنسيق أمس الأحد، عن إعلان نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة خلال 72 ساعة. وعقب إعلان نتائج هذه المرحلة، يمكن للطلاب معرفة الكليات والمعاهد المرشحين لها من خلال موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.digital.gov.eg

وانطلقت المرحلة الثانية للتنسيق يوم الثلاثاء 15 أغسطس الحالى و، بإجمالى 350 ألفا و133 طالبا وطالبة، منهم 259 ألفا و445 بالشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة بنسبة مئوية 60.98% و90 ألفا و688 بالشعبة الأدبية، بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5%.