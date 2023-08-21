اليوم السابع
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موجودة فى المانجو والعنب والموالح.. معنى كلمة "نزول النقطة" فى ثمار الفاكهة

الإثنين، 21 أغسطس 2023 05:00 ص
موجودة فى المانجو والعنب والموالح.. معنى كلمة "نزول النقطة" فى ثمار الفاكهة ثمار المانجو
كتب: أسماء نصار

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كتير من المشتغلين بالزراعة يطلقون جملة "نزول النقطة" أو "وزن النقطة" على بداية سريان الماء فى الثمار وخاصة المانجو والعنب والموالح وبعض ثمار الفاكهة الأخرى وهو مدلول زراعي "من وجهة نظرهم"، يعني تحول الأنسجة الميرستيمية الداخلية فى الثمار إلى عصير خلوى غزير وبداية الدخول فى مرحلة التحجيم او بدايات النضج .

معنى "نزول النقطة"

أوضح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه لا يوجد هذا المصطلح إلا في التقاويم المصرية، وهى مأثورة عن الفراعنة وتعد هي الوقت الطبيعي لفيضان النيل وقالوا أنه عندما تنزل النقطة يبدأ الفوران والزيادة في كل شيء حتى الزرع والأشجار والسوائل في الأواني وكل شئ فيه ماء أو سائل ودللوا على ذلك أن العجين الذي يتم عجنه بماء النيل في ليلة ما قبل نزول النقطة يفور ويختمر ذاتياً بدون إضافة خميرة عقب نزول النقطة حتى قيل قديماً أن اغلب فلاحي مصر لا يستعملون في خبز السنة كلها إلا خميرة النقطة، وهناك فارق كبير بين نزول النقطة ونزول نقطة السرطان.

أضاف فهيم أن مصر والدول الواقعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي كانوا على موعد يوم السبت "17 يونيو 2023" في الساعة الخامسة عصراً و 54 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة في نزول نقطة السرطان وانتهت يوم 18 يونيو الساعة 8 و54 دقيقة مساء.

وكان قدماء المصريون يرصدون وقت نزول النقطة وكانوا يرصدون دخول الشمس لبرج السرطان حتى خروجها من برج العذراء.. ويوافقها 21 يونيو من كل عام "نقطة الجوزاء".


نزول النقطه

الفراعنه

العنب

المانجو



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