وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن مُنفذ العملية أطلق النار صوب المُستوطنة داخل السيارة وترك طفلة دون أن يصيبها بأذى.

وذكر موقع "ماكور ريشون" أن مستوطنا آخر أصيب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار.. وأكدت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) أن حالة المصاب الثاني حرجة للغاية. 