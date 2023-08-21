اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين فى الخليل

الإثنين، 21 أغسطس 2023 09:26 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين فى الخليل شرطة الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
وكالات

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

 

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل الشاب أحمد بسام محمد عاشور الجعبة 21 عاما، وزياد أبو عيشة، ووائل عبد ربه الرجبي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

 

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

 

 


الاحتلال الاسرائيلى

فلسطين

الخليل

الضفة الغربية



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