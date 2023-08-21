اليوم السابع
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مفتي الجمهورية يستقبل محافظ الشرقية مهنئًا على تجديد الثقة

الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:22 م
مفتي الجمهورية يستقبل محافظ الشرقية مهنئًا على تجديد الثقة مفتي الجمهورية يستقبل محافظ الشرقية
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-  الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية؛ وذلك لتهنئته على تجديد الثقة به، ومد خدمته لمدة عام آخر مفتيًا للجمهورية. 
 
وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء عن امتنانه لهذه الزيارة والتهنئة، فيما أكد محافظ الشرقية أن قرار السيد الرئيس بتجديد الثقة للمفتي يأتي تتويجًا للجهود المخلصة المبذولة بدار الإفتاء طيلة السنوات الماضية. 
 
ووجه محافظ الشرقية الدعوة إلى المفتي لحضور احتفالات المحافظة بالعيد القومي لها، والذي يقام في شهر سبتمبر من كل عام.
 
 

الشرقية

مفتى الجمهورية

دار الافتاء

شوقى علام



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