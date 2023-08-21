مصرع شاب أسفل عجلات قطار فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى شاب مصرعه أثناء محاولته اللحاق بقطار بيلا كفر الشيخ الإسكندرية، بمحطة قطار سيدي غازي التابعة لمحافظة كفر الشيخ، لإنزلاق قدمه ليقع أسفل عجلات القطار، وتوفي متأثرًا بإصابته ويجري نقله عن طريق سيارات الإسعاف إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من مأمور شرطة السكة الحديد بكفر الشيخ، بورود إشارة من الخدمات الأمنية بالقطار، بأنه أثناء محاولة الشاب ركوب القطار رقم 884 والقادم من محطة قطار بيلا والمتجه لكفر الشيخ ومنها إلى الإسكندرية، انزلقت قدمه أسفل عجلات القطار استوفي متأثرًا بإصابته في الحال.

انتقل على الفور مأمور شرطة السكة الحديد بكفر الشيخ لموقع البلاغ وكذلك رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، لموقع البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعى " محمد طه نوار" 30 سنة، ومقيم بمدينة قلين التابعة لمحافظة كفر الشيخ، فيما جرى إخطار جهات التحقيق بالواقعة وجرى نقل الجثة عن طريق سيارات الإسعاف إلي مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق وحرر محضر بالواقعة إداري مركز شرطة كفر الشيخ.