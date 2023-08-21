عادات تتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة المياه.. أبرزها الإسراف وتخطى شريحة المحاسبة

كتبت – مرام محمد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن 3 عادات خاطئة يمكن أن تتسبب في ارتفاع قيمة فاتورة المياه، وذلك في إطار حملة "كل يوم معلومة تهمك" التي أطلقتها الشركة لتعريف جمهور العملاء بالخدمات التي تقدمها الشركة، ورفع وتعزيز ثقافة الوعي المائي، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وكذلك تقديم معلومات متنوعة لجمهور العملاء، تتضمن جوانب أنشطة خدمة العملاء، وجودة المياه، وقنوات التواصل مع الشركة.

وقالت الشركة في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "ارتفاع قيمة فاتورة المياه يرجع إلى الإسراف في استخدام المياه وتخطي شريحة المحاسبة أو وجود تسريب بمحبس المنزل أو تسريب بأحد وصلات المياه الداخلية بالمنزل".

تمثل الصيانة الدورية لصنابير المياه، إحدى أهم الممارسات الكفيلة بالحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، فتعد مشكلة تسرب المياه من وصلات المياه بما فيها من محابس وأكواع والوصلات الفرعية مثل الحنفيات والمراحيض والسخانات من أكثر المشكلات الشائعة داخل البيوت المصرية والتي تتسبب في إهدار المياه وارتفاع قيمة الفواتير .

ويؤدي تسريب صنبور المياه إلى هدر ما يقرب من 24 لتر مياه يوميا وزيادة الاستهلاك وارتفاع قيمة فواتير المياه، حيث تعد عدادات المياه مؤشرا على الاستهلاك، خاصة وإن كانت قيمة الفواتير تتخطى القيمة الفعلية للاستهلاك، وبالتالي أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على ضرورة مراجعة "حنفيات" المياه وفحصها بشكل دوري، قائلة عبر منشور لها "تعرف أن كل حنفية مياه "بتنقط" بنضيع فيها 24 لتر مياه في اليوم، وكمان بيزود في استهلاكك بـ720 لتر في الشهر، وبيدخلك في شرائح الاستهلاك الأعلى ويزود فاتورتك".