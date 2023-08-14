مشاكل الجلد فى سن اليأس.. اعرفى الأعراض الأكثر شيوعًا ونصائح لمكافحتها

كتبت ميرفت رشاد

تعانى النساء أثناء فترة سن اليأس من التغيرات الهرمونية ، والوزن ، وتغيرات الجلد والشعر التي يمكن أن تكون مزعجة ومربكة للغاية، يمكن أن يكون للتأثيرات المشتركة لانقطاع الطمث وانخفاض هرمون الاستروجين بعض التأثير الشديد على جلد المرأة ، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

العلامات الأكثر شيوعًا لانقطاع الطمث والتي يراها المرء على الجلد

· جلد جاف

· البشرة الجافة المظهر

· التجاعيد والخطوط

· الطفح الجلدي

· تصبغ

· زيادة حب الشباب

· الاحمرار والوردية

- زيادة حساسية الجلد

· نمو شعر الوجه

· مرض هاكستهاوزن الذي يسبب سماكة جلد اليدين والقدمين

· تغيرات في الجلد حول المنطقة التناسلية

- قلة شعر الجسم وفروة الرأس

تشمل العلامات الشائعة الأخرى الهبات الساخنة ، والتعرق الليلي، والتقلبات المزاجية، والاكتئاب، والأرق، وجفاف المهبل، والتهيج، والتهابات متكررة في المهبل والمسالك البولية، متوسط ​​العمر من أوائل إلى منتصف الخمسينيات.

لماذا تحدث هذه التغييرات؟

تحدث بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم ، نظرًا لأن هرمون الاستروجين يوجد عادة بكثرة في مناطق الأعضاء التناسلية والوجه والأطراف السفلية ، وبالتالي فإن انخفاضه يظهر بشكل أكبر في حالات الجلد في هذه المناطق، الإستروجين مسؤول عن الحفاظ على مرونة الجلد وترطيبه عن طريق تعزيز احتباس الماء والحفاظ على نمو الشعر بشكل طبيعي، عندما تنخفض مستوياته يفقد الجلد قدرته على الحفاظ على رطوبته ويصبح الشعر أرق، كما أنه يقلل من دورات دوران الخلايا ويزيد من إنتاج الدهون أو الزيوت.

نصائح لاحتواء الضرر أو الحد منه:

ادخلي تدليك الوجه باستخدام زيت جيد للوجه في روتين بشرتك اليومي، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين إنتاج الكولاجين.

استخدمي منظفات الوجه اللطيفة، ستعمل المنظفات التي تعتمد على الكريم أو الجل بشكل جيد جدًا.

يجب أن يساعد مرطب وجهك في الحفاظ على بشرتك رطبة ، وبالتالي استثمر في المنتجات التي تحتوي على حمض الهيالورونيك والأحماض الدهنية والسكوالين والسيراميد ، لذلك يخدم الغرض.

قومي بالتقشير المنتظم، استخدم مقشرًا غير كاشط لا يضر الجلد، تعتبر أحماض ألفا هايدروكسي مثل أحماض الجليكوليك خيارًا جيدًا للفرك الأسبوعي لإزالة خلايا الجلد الميتة وتحسين تجدد الخلايا.

ضع الكريم الواقي من الشمس كل يوم، يعمل الواقي من الشمس بشكل جيد للغاية لحماية البشرة من الأشعة الضارة وأضرار الجذور الحرة والبقع الداكنة وعلامات الشيخوخة من أن تزداد سوءًا.

تجنب الاستحمام بماء ساخن، اختر الاستحمام الفاتر والقصير، هذا سيمنع الجلد من الجفاف أكثر.

ضعي المرطب عندما يكون الجسم لا يزال رطبًا.

خلال فصل الشتاء، حافظي على تدفئة الجسم وارتدِ أليافًا طبيعية لمساعدة الجلد على التنفس.

تجنب المعالجات الحرارية والمواد الكيماوية ووصلات الشعر، سيساعد ذلك على منع تلف الشعر.