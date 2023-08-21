اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 07:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يعقد مقابلات اختيار مربيات رياض الأطفال

الإثنين، 21 أغسطس 2023 05:42 م
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يعقد مقابلات اختيار مربيات رياض الأطفال مقابلات اختيار مربيات رياض الأطفال
الإسكندرية أسماء على بدر

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عقد الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، مقابلات اختيار المتقدمات للعمل مربيات بروضات المعاهد الأزهرية بالإسكندرية؛ وذلك بالمكتبة المركزية بسموحة. وخلال اللقاء الذي أجراه بعد انتهاء من المقابلات.
 
وقال فى بيان اليوم، إن المهام التي تكلف بها المربيات، وأكد على الإخلاص في العمل، والجد والاجتهاد فيه، ومراقبة الله في السر والعلانية، والالتزام بمواعيد العمل، وإتمامه على أكمل وجه. 
 
 وتتكون اللجنة المشكلة برئاسة رئيس المنطقة من: علاء الحلفاوي مدير عام الشؤون القانونية، ومحمد حسين التفتيش المالي والإداري، و نعمة علام مدير رياض الأطفال، والأستاذة أماني مدير الشؤون الوظيفية، بالإضافة إلى مصطفى عبد الغفار مندوب قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من الأعضاء والمسؤولين بالمنطقة.
 
 جاء ذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف برياض الأطفال؛ باعتبارها اللبنة الأولى في العملية التعليمية، وإيمانًا منه بدورها الفاعل في تأهيل الأطفال وتدريبهم على المناخ التعليمي، وتنمية المهارات والمواهب لديهم منذ الصغر، وتطبيقًا لرؤية قطاع المعاهد الأزهرية بتعميم رياض الأطفال بجميع المعاهد الابتدائية، التي بها أماكن لفتح رياض أطفال.

الاسكندرية

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