رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الدور الثانى بمعاهد غرب

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ورئيس "رعاية الطلاب" بقطاع المعاهد، لجان امتحانات الشهادة الثانوية بإدارتي غرب الإسكندرية والعامرية يرافقه أحمد فؤاد معبد، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية ، سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، بلجان إدارتي غرب والعامرية.

وأدى طلاب القسمين الأدبي والعلمي الامتحان في مادتي القرآن الكريم لجنة أولى، والحديث لجنة ثانية، وقد أجرى رئيس المنطقة، يرافقه رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، صباح اليوم جولتهما التفقدية، في لجنتي القويري الثانوي بنين، ومقرها معهد طاهر القويري الابتدائي، والتي تضم معاهد البنين بإدارتي العامرية وغرب وهم معاهد: القويري والورديان والمدينة المنورة وحسين أحمد وبرج العرب العادي والنموذجي وسيدنا يحيى النموذجي، ولجنة القويري الثانوي فتيات، ومقرها معهد القويري الثانوي فتيات، والتي تضم معاهد الفتيات بالإدارتين وهم معاهد: القويري فتيات، والشعراوي العادي والشعراوي النموذجي ومكة المكرمة وأحمد عرابي وحسين أحمد-.

وحث الشيخ خميس طلاب الشهادة الثانوية بالدور الثاني على ضرورة الاجتهاد والمذاكرة وعدم الإهمال أو التفريط، حتى يكونوا من الناجحين والانتقال إلى المرحلة الجامعية، وأكد على أهمية أن يقوم كل طالب بمراجعة كل ما يكتب في ورقته للتأكد من الإجابة على الأسئلة وعدم نسيان نقاط في الورقة الامتحانية، سائلًا الله -عز وجل- أن يكتب لهم جميعًا التوفيق والنجاح.- هذا وقد أثنى الأستاذ أحمد معبد على انتظام الامتحانات وسيرها بصورة طيبة في اللجان التي زارها والتزامها بالتعليمات المقررة في ضوء تعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، واللوائح المنظمة لسير الامتحانات، لخروجها على النحو الأمثل وعدم وقوع أية مخالفات.

وانطلقت امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية السبت 2023/08/19م، وتستمر حتى يوم الاثنين 2023/08/28م، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بمنطقة الإسكندرية بقسميها العلمي والأدبي (877) طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي (428) طالبًا وطالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم العلمي (449) طالبًا وطالبة.