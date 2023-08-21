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رئيس الوزراء السويدي: لن نرسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

الإثنين، 21 أغسطس 2023 03:47 م
رئيس الوزراء السويدي: لن نرسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا رئيس وزراء السويد
كتبت: هناء أبو العز

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قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، إن بلاده لن ترسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، مؤكدا دعمه لكييف.
 
وأضاف كريستيرسون - خلال تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين، "لا نستبعد حدوث أي أمر في المستقبل، وسنفعل كل ما في وسعنا لدعم أوكرانيا أيضًا بالطائرات"، موضحا أنه في الوقت الحالي لا توجد التزامات جديدة لتقديم طائرات سويدية لكييف.
 
ومن الممكن أن تحصل أوكرانيا على ما يصل إلى 61 طائرة من الدنمارك وهولندا، بينما كانت هناك آمال أن تؤدي التزامات الدولتين إلى إقدام دول أخرى على تقديم مساهماتها الخاصة بالطائرات، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
 
 

 


الدنمارك

هولندا

اوكرانيا

كييف

السويد

روسيا



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