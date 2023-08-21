اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 01:47 م
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حبس لص المدارس في المعادى 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإثنين، 21 أغسطس 2023 12:45 م
حبس لص المدارس في المعادى 4 أيام على ذمة التحقيقات كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة المدارس في منطقة المعادى، وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة المعادى، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والكسر" بإستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشــاده ضبط مبلغ مالـى من متحصلات واقعة السرقة وكذا الأداة المُستخدمة فى الواقعة.

 

 

 

 


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