جدعنة المصريين.. مسعفان بدمياط يعيدان 175 ألف جنيه كانت بحوزة مصاب في حادث

دمياط- معتز الشربينى

ضرب مسعفان من مرفق إسعاف دمياط، المثل في الأمانة والشرف وحفظ حقوق المصابين، بعد أن سلما مبلغ 175 ألف جنيه كانت بحوزة مصاب في حادث طريق إلى ذويه.

ووقع حادث على الطريق الدولي أمام قرية العنانية في اتجاه بورسعيد، تعرضت سيارة ربع نقل لانقلاب، وعلى الفور انتفل إلى موفع البلاغ المسعف ربيع عزب، والسائق أسامة كشك، وقدما الدعم الطبي والإسعافي اللازم للمصاب، وتبين أن المصاب يدعى عبد الهادي محمد عيد البسيوني، يبلغ من العمر 44 عامًا، ومن سكان قرية ديسط بمركز طلخا في الدقهلية، تم تشخيصه مصابا بجروح وسحجات في الوجه واليدين، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصاب إلى مستشفى التخصصي لتلقي العلاج وبمنتهى الأمانة، تم تسليم جميع أمانات المصاب، والتي تتضمن مبلغ مالي بقيمة 175 ألف جنيه، وهاتف محمول، بطاقتين فيزا مرتبات، رخصتين قيادة،كارت كهرباء، بطاقة شخصية.

- بطاقة ضريبية، مفاتيح.

ووجه مرفق اسعاف دمياط الشكر للعاملين بدمياط، على تفانيهم واهتمامهم بتقديم الخدمات الطبية بكل أمانة واحترافية.