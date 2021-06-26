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إسعاف دمياط: ضم 5 سيارات متطورة لأسطول الإسعاف بدمياط

السبت، 26 يونيو 2021 07:07 م
إسعاف دمياط: ضم 5 سيارات متطورة لأسطول الإسعاف بدمياط اسعاف - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أعلن الدكتور هيثم فرج المشد رئيس هيئة الإسعاف المصرية بدمياط عن ضم 5 سيارات إسعاف جديدة حديثة متطورة ومجهزة بأعلى الإمكانيات وأحدث أنظمة العناية المركزة لهيئة الإسعاف المصرية بدمياط
 
وأكد المشد أن هذه السيارات تعد إضافة جديدة لأسطول هيئة الإسعاف بدمياط والذى يضم عدد 85 سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية وذلك لتوفير خدمة متميزة لأبناء محافظة دمياط ، مضيفا ان السيارات الخمسة التى تسلمناها اليوم تعد الزيادة الثانية خلال الستة أشهر الماضية بإجمالى 13سيارة لهذا العام.
 
 
 

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