تعرف على متغير كورونا الجديد BA.2.86.. بعد ظهور Eg1

كتبت فاطمة خليل

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، تزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى في جميع أنحاء العالم، وفى ظل ارتفاع الحالات، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنها تتعقب سلالة كورونا المكتشفة مؤخرًا تسمى BA.2.86. يأتي ذلك بعد أن صنفت منظمة الصحة العالمية سلالة BA.2.86 على أنها "متغير قيد المراقبة" بسبب عدد الطفرات الكبير فيها، وذلك بعد أيام قليلة من انتشار متغير EG1 والمعروف بمتغير "إيريس"، في هذا التقرير نتعرف على الفرق بين متغير BA.2.86 ومتغير إيريس لكورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

هل متغير BA.2.86 أكثر خطورة؟

من السابق لأوانه القول ما إذا كان متغير BA.2.86 سيكون أكثر خطورة من سلالات كورونا المنتشرة حاليًا.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لفهم التهديد الذي قد تشكله BA.2.86 ومع ذلك ، فقد سرعت التصنيف إلى "متغير قيد المراقبة" نظرًا لعدد التغييرات الهائل.

ما الجديد في هذا البديل؟

مع بدء ظهور الحالات في جميع أنحاء العالم ، أثارت العشرات من التغييرات الجينية للسلالة دهشة علماء الفيروسات.

تتضمن طفرات هذا المتغير بعض التغييرات في الأجزاء الرئيسية من الفيروس التي قد تساعده بشكل أفضل على تفادي مناعة الجسم من الإصابات السابقة أو التطعيم.

قال جيسي بلوم، عالم الأحياء التطوري في مركز فريد هتش للسرطان، "يشير المسح الطفري العميق إلى أن المتغير BA.2.86 سيكون له هروب مساوٍ أو أكبر من XBB.1.5 من الأجسام المضادة الناتجة عن متغيرات ما قبل أوميكرون والجيل الأول من أوميكرون".

وأضاف بلوم إن BA.2.86 لديه 36 طفرة بالنسبة لمتغير XBB.1.5.

هل متغير BA.2.86 أكثر خطورة من المتغير المتداول "Eris"؟

في الوقت الحالي، يقول الخبراء إن BA.2.86 ستظل بحاجة إلى إظهار قدرتها على المنافسة على منافسة سلالات أخرى سريعة الانتشار من XBB Omicron المتغير بالفعل في جميع أنحاء العالم من أجل أن تكون أكثر من "فضول علمي"، حسبما ذكرت أخبار CBS.

وفي الوقت نفسه، ارتفع سليل XBB آخر - EG.5 أو Eris - بالفعل إلى ما يقرب من 1 من كل 5 حالات في الولايات المتحدة، وفقًا لتقديرات مركز السيطرة على الأمراض التي نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة ، ستظل BA.2.86 مجمعة مع والدها البعيد ، متغير Omicron المعروف باسم BA.2، حتى تصل إلى نسبة انتشار تبلغ 1 ٪ في تقديراتها المرجحة.

أعراض كورونا الشائعة في الوقت الحاضر

وفقًا لدراسة حديثة من ZOE، وهي مشروع بحثي صحي لشركة Zoe Limited البريطانية ، فإن أعراض كورونا الشائعة حاليًا تشمل التهاب الحلق وسيلان أو انسداد الأنف والعطس والسعال مع أو بدون البلغم والصداع والصوت الأجش وآلام العضلات.