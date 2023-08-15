أعراض متغير كورونا الجديد سريع الانتشار "إيريس" بعد انتشاره فى 51 دولة

كتبت فاطمة خليل

بعد انتشار متغير كورونا الجديد "إيريس" وتصنيف منظمة الصحة العالمية له كمتغير مثير للاهتمام، حيث تم اكتشافه في 51 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع تضاعف الحالات خلال الشهر الماضي، نتعرف على أعراض رئيسية لمتغير كورونا الجديد سريع الانتشار "إيريس"، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض متغير كورونا الجديد سريع الانتشار "إيريس"



التهاب الحلق



تتشابه الأعراض الرئيسية لهذا المتغير الصاعد مع أعراض أوميكرون السابقة.

أحد هذه الأعراض هو التهاب الحلق. إذا كنت تعاني من التهاب في الحلق بسبب كورونا، فقد تشعر بألم أو شعور بالتهاب في حلقك ، خاصة عند البلع أو التحدث. قد تشعر أيضًا بجفاف أو حكة في حلقك. قد يصاب الشخص أيضًا باحمرار أو التهاب في مؤخرة الحلق.

سيلان الأنف أو انسداده



يمكن أن يتسبب كورونا فى حدوث التهاب في الأغشية المبطنة للأنف والجيوب الأنفية ، وهي استجابة مناعية. تتسبب الخلايا الملتهبة في جعل الأنف يخرج مخاطًا واضحًا لاحتجاز الفيروس وطرده من الجسم.

هذا يؤدي إلى سيلان الأنف قد تكون هذه الأعراض أكثر شيوعًا مع أوميكرون من المتغيرات السابقة مثل دلتا ، لأن أوميكرون يميل إلى العيش في الجهاز التنفسي العلوي ، والذي يشمل الأنف والحلق والفم. من ناحية أخرى ، كان من المرجح أن تنتقل المتغيرات السابقة إلى الرئتين.

العطس

من الأعراض الشائعة الأخرى لمتغير إيريس ، العطس طرد الهواء بقوة من الرئتين عبر الأنف والفم. عادة ما تحدث بسبب جزيئات غريبة تهيج الغشاء المخاطي للأنف. العطس يطرد المخاط الذي يحتوي على جزيئات غريبة أو مهيجات وينظف تجويف الأنف. يمكن للعطس أن ينشر أمراضًا مثل كورونا من خلال قطرات الهباء الجوي المعدية.

السعال مع البلغم أو بدونه



حوالي ثلثي حالات السعال المرتبطة بكورونا هي سعال جاف ، وفقًا للبحث هذا يعني أن معظم حالات السعال الناتجة عن مرض كورونا تكون جافة وخالية من البلغم. إذا كنت تعاني من سعال جاف ، فمن الصعب غالبًا التوقف عن السعال بمجرد أن تبدأ ومع ذلك ، قد يسعل بعض الأشخاص في بعض الأحيان مخاطًا مصحوبًا بعدوى كورونا.

أعراض أخرى لمتغير إيريس



بصرف النظر عن الأعراض الرئيسية المذكورة أعلاه ، تشمل العلامات الأخرى لمتغير إيريس الصداع ، والصوت الأجش ، وآلام العضلات وحاسة الشم المتغيرة. وفقا للتقارير ، لم يعد ضيق التنفس والحمى من الأعراض الرئيسية.