اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات إصابة عامل بحروق في الصف

الإثنين، 21 أغسطس 2023 10:35 ص
تحريات لكشف ملابسات إصابة عامل بحروق في الصف حملات أمنية_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات إصابة عامل بحروق خلال عمله بمصنع حديد في الصف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بنقل عامل إلى المستشفى مصابا بحروق بمنطقة الصف.
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المصاب خلال عمله بمصنع حديد في الصف، تعرض للإصابة من فرن لصهر الحديد، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه. 
 
تم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

إصابة عامل

إصابة عامل بحروق

مركز الصف

امن الجيزة



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