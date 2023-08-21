بايدن يزور "ماوي" بعد أسوأ حرائق خلال 100 عام.. ومسئول: 850 شخصا ما زالوا مفقودين

كتبت: نهال أبو السعود

من المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم جزيرة ماوي ضمن جزر هاوي التي دمرتها النيران ليشهد عن قرب الدمار الذي خلفته الحرائق منذ أكثر من أسبوع ويقيم بنفسه رد الحكومة الفيدرالية الذي واجه انتقادات من السكان في بدايته.

سيتفقد الرئيس الأمريكي مسرح حرائق الغابات الأكثر دموية منذ أكثر من 100 عام عقب انتقادات شنها الجمهوريين على استجابة بايدن الاولي للحرائق في ماوي في وقت سابق من هذا الشهر.

قال رئيس بلدية ماوي، إنه لا يزال هناك 850 شخص في عداد المفقودين ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى ، حيث يبحث المستجيبون للطوارئ في الأراضي المحترقة عن الضحايا. ويخطط بايدن لتسمية مسؤول طوارئ فيدرالي كبير للإشراف على جهود التعافي طويلة الأجل خلال زيارته.

وقال بايدن في بيان يوم الأحد: "أعرف مدى تأثير الخسارة العميقة على الأسرة والمجتمع، وأعلم أنه لا يوجد شيء يمكن أن يحل محل الخسائر في الأرواح" وتابع: "سأفعل كل ما في وسعي لمساعدة ماوي على التعافي وإعادة البناء من هذه المأساة" ، مضيفًا: "نحن نركز على احترام الأراضي المقدسة والثقافات والتقاليد".

بعد فترة وجيزة من بدء اشتعال النار في بلدة لاهينا التاريخية ، حشدت الإدارة الامريكية موارد الحكومة الفيدرالية لضمان قدرة المجتمع على التعافي ، بما في ذلك التوقيع على إعلان الطوارئ والبقاء على اتصال منتظم مع مسؤولي الولاية.

ويخطط بايدن للتحدث مع مسؤولي الدولة والمستجيبين للطوارئ والناجين في زيارته. ولا تزال التفاصيل الدقيقة لوقت الرئيس على الأرض قيد البحث في الأيام التي سبقت الرحلة ، لكن من المتوقع أن يقوم بتفقد الرماد والحطام الذي خلفته النيران وستنضم إلىه السيدة الأولى جيل بايدن.

وقال مسؤول في البيت الأبيض قبل الرحلة إن بايدن سيكلف مسؤولاً رفيع المستوى من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لتنسيق استجابة اتحادية طويلة الأجل لحرائق الغابات في ماوي عندما يزور الجزيرة يوم الإثنين.