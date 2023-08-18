مسؤول الطوارئ في "ماوي" بولاية هاواي يستقيل من منصبه وسط أزمة حرائق الغابات

قدم مسؤول إدارة الطوارئ في جزيرة "ماوي" بولاية "هاواي" الأمريكية استقالته لأسباب صحية، وتأتي الاستقالة في ظل انتقادات وجهت له على خلفية عدم إطلاق صفارات الإنذار لتحذير السكان من خطر حرائق الغابات المدمرة.
وفقا لشبكة سي ان ان، أفادت السلطات في مقاطعة ماوي بأن استقالة مدير وكالة إدارة الطوارئ هيرمان أندايا سارية المفعول بشكل فوري.
من جهته، قال عمدة مقاطعة ماوي ريتشارد بيسين إنه "نظرا لفداحة الكارثة التي نواجهها، سأعمل أنا وفرقي على وضع شخص في هذا المنصب الرئيسي بأسرع وقت ممكن وسأتطلع إلى إعلان ذلك قريبا".
وأدت حرائق الغابات التي بدأت في الثامن من أغسطس الجاري إلى تدمير مدينة لاهاينا التاريخية، علاوة على مقتل 111 شخصا، فيما لا يزال أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين.
كان أندايا قد صرح - خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي - بأنه غير نادم على عدم استخدام صفارات الإنذار، زاعما بأن نظام الصفارات مصمم للتحذير من أمواج المد العاتية تسونامي وليس حرائق الغابات.
وأضاف أن "المواطنين مدربون على اللجوء إلى الأراضي المرتفعة في حال تم إطلاق الصفارات"، مشيرا إلى أنه في حال تم إطلاقها كان العديد من السكان سيتوجهون إلى الجانب الجبلي ولو حدث ذلك لكانوا اتجهوا إلى الحريق.
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