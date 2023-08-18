مسؤول الطوارئ في "ماوي" بولاية هاواي يستقيل من منصبه وسط أزمة حرائق الغابات

كتبت: نهال أبو السعود

قدم مسؤول إدارة الطوارئ في جزيرة "ماوي" بولاية "هاواي" الأمريكية استقالته لأسباب صحية، وتأتي ‏الاستقالة في ظل انتقادات وجهت له على خلفية عدم إطلاق صفارات الإنذار لتحذير السكان من خطر ‏حرائق الغابات المدمرة.‏

وفقا لشبكة سي ان ان، أفادت السلطات في مقاطعة ماوي بأن استقالة مدير وكالة إدارة الطوارئ هيرمان ‏أندايا سارية المفعول بشكل فوري.‏

من جهته، قال عمدة مقاطعة ماوي ريتشارد بيسين إنه "نظرا لفداحة الكارثة التي نواجهها، سأعمل أنا ‏وفرقي على وضع شخص في هذا المنصب الرئيسي بأسرع وقت ممكن وسأتطلع إلى إعلان ذلك قريبا".‏

وأدت حرائق الغابات التي بدأت في الثامن من أغسطس الجاري إلى تدمير مدينة لاهاينا التاريخية، علاوة ‏على مقتل 111 شخصا، فيما لا يزال أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين.‏

كان أندايا قد صرح - خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي - بأنه غير نادم على عدم استخدام ‏صفارات الإنذار، زاعما بأن نظام الصفارات مصمم للتحذير من أمواج المد العاتية تسونامي وليس حرائق ‏الغابات. ‏

وأضاف أن "المواطنين مدربون على اللجوء إلى الأراضي المرتفعة في حال تم إطلاق الصفارات"، مشيرا إلى ‏أنه في حال تم إطلاقها كان العديد من السكان سيتوجهون إلى الجانب الجبلي ولو حدث ذلك لكانوا ‏اتجهوا إلى الحريق.‏