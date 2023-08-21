ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن أستافيف قوله - في تصريحات له - "إن الضربة الصاروخية دمرت ثلاث قاطرات كانت محملة بالذخيرة، و10 عربات أخرى للشحن، وقضت على عدد كبير من عسكريي كييف المرافقين للشحنة".

وأضاف "أن القوات الروسية قصفت براجمات صواريخ (تورنادو) تجمعا قياديا محصنا لقوات كييف بمنطقة نوفودميتروفكا في دونيتسك".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت يوم الخميس الماضي فيديو لضربة صاروخية استهدفت قطار شحن محملا بالأسلحة والذخائر في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.