روسيا تجرى تحقيقا فى هجوم طائرة مسيرة على محطة للسكك الحديدية بكورسك

وأوضح المكتب الصحفي للجنة التحقيق -في بيان- أنه "في إطار التحقيق تستعد لجنة التحقيق الروسية لتحديد كل ملابسات ما حدث، وستقدم تقييما قانونيا لأفعال جميع المتورطين في هذه الجريمة"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكان حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن طائرة بدون طيار أوكرانية ضربت سطح محطة للسكك الحديدية في مدينة كورسك.

وأعلن الحاكم في وقت لاحق أنه تم إخماد الحريق الناجم عن الهجوم على الفور، وقال إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بسبب الزجاج المحطم وسُمح لهم جميعا بالعودة إلى منازلهم بعد الفحوصات الطبية.

وذكر ستاروفويت أيضا أن هجوم الطائرات بدون طيار ألحق أضرارا بسقف محطة السكك الحديدية وكذلك برصيف المحطة.

وفي سياق آخر، قالت وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية اليوم إن القوات الروسية قصفت أراضي مؤسسة طبية وقطاع سكني خاص في فوفتشانسك بمنطقة خاركيف ما أسفر عن مقتل رجل مدني.

ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن صفحة الوزارة عبر منصة تلجرام، أنه في أعقاب الهجمات، اشتعلت النيران في سقف وهياكل مبنى مستشفى لا يعمل، وامتدت النيران للأرض العشبية بالقرب من مبنى سكني خاص.. مشيرة إلى أنه تم اخماد الحريق، وتوفي رجل من مواليد سبعيني متأثرا بإصابته بشظايا، كما أصيب رجل يبلغ من العمر حوالي 40 عاما بجروح خطيرة عندما قصفت القوات الروسية كوبيانسك بمنطقة خاركيف.