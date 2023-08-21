اليوم السابع
Ads
الإثنين، 21 أغسطس 2023 03:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

القبض على شاب لاتهامه بالتشهير بسيدات قرية كفر ميت سراج فى المنوفية

الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:17 م
القبض على شاب لاتهامه بالتشهير بسيدات قرية كفر ميت سراج فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مباحث شرطة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، القبض على شاب لاتهامه بالتشهير بسيدات قرية كفر ميت سراج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، اخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، من القبض على الشاب المتهم بالتشهير بعدد من سيدات قرية كفر ميت سراج على صفحات التواصل الاجتماعي، والتسبب لهم وأسرهم في أذى نفسي، مدعيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ممارسة الفحشاء معهن داخل شقته بمقابل مالي، قاصدا التشهير بيهم وأسرهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

أمن المنوفية

مركز قويسنا

التشهير بسيدات قرية

كفر ميت سراج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة