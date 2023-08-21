القبض على شاب لاتهامه بالتشهير بسيدات قرية كفر ميت سراج فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث شرطة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، القبض على شاب لاتهامه ب التشهير بسيدات قرية كفر ميت سراج، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، اخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، من القبض على الشاب المتهم بالتشهير بعدد من سيدات قرية كفر ميت سراج على صفحات التواصل الاجتماعي، والتسبب لهم وأسرهم في أذى نفسي، مدعيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ممارسة الفحشاء معهن داخل شقته بمقابل مالي، قاصدا التشهير بيهم وأسرهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.