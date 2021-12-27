اليوم السابع
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الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:58 م
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ضبط متهم بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير بالسيدات فى أسيوط

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:45 م
ضبط متهم بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير بالسيدات فى أسيوط متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عاطل وراء التشهير بالسيدات وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بأسيوط و حرر محضر بالواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط، فى ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط) لقيامه بالتشهير بالسيدات والفتيات خاصةً القصر منهن بإدخاله تعديلات على صور خاصة بهن وتركيب وجوههن على صور منافية للآداب ونشرها عبر عدد من الحسابات الوهمية التى قام بإنشائها على مواقع التواصل الإجتماعى ، وتهديدهن بنشر مزيد من الصور بهدف إكراههن على إقامة علاقة معه.

كما ضُبط بحوزته هاتف محمول به آثار تؤكد إضطلاعه بإرتكاب الوقائع المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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