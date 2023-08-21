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"العمل" تعلن توافر وظائف سائقى كلارك وأخصائى سلامة ببنى سويف

الإثنين، 21 أغسطس 2023 03:02 ص
"العمل" تعلن توافر وظائف سائقى كلارك وأخصائى سلامة ببنى سويف وزارة العمل - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت مديرية العمل بمحافظة ببنى سويف عن توافر فرص عمل سائقين كلارك وأخصائي صحة مهنية بأحد مصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكوم ابوراضى بمركز الواسطى شمال المحافظة.
 
وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل بأحد مصانع الغزل والنسيج الكوري بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي لتعيين 2 سائق كلارك "خبرة لاتقل عن سنة بالمصانع مع توافر رخصة سارية، وأخصائي سلامة وصحة مهنية خبرة أكثر من 5 سنوات.
 
وذكرت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف أنه يشترط أن ،يكون المتقدمين من سكان محافظة بني سويف على أن تكون مواعيد العمل  بالمصنع من السبت إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة عصرا، على أن تكون الراحة الأسبوعية يوم الجمعة.
 
وأعلن مديرية العمل بمحافظة بنى سويف أنه على المتقدم إرسال السيرة الذاتية على الإيميل hr@ulhwaegypt.com
 

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