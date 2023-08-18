مشاريع الخير بأسوان.. مزارع توشكى تدعم المجمعات الاستهلاكية باللحوم البيضاء والبيض

أسوان- صلاح المسن

المشروعات الاستثمارية الداجنة تستهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وإحداث التوازن المطلوب فى أسعار اللحوم البيضاء وطرحها بالأسواق المحلية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وساهمت جهود الدولة المصرية، فى تنفيذ مشروعات داجنة بمحافظة أسوان، وتم تنفيذ أكبر مزرعة للدواجن فى مصر بمنطقة توشكى جنوب محافظة أسوان، باستثمارات بلغت مليار جنيه، وخاصة أنها تتمتع بمناخ صحى وصافٍ والذى يساهم فى ضمان إنتاج أحسن وأجود سلالات من جدود وأمهات الدواجن السليمة والخالية من أى أمراض على مساحة 1700فدان ، ومشروع مزرعة الدواجن فى مصر بمنطقة توشكى، شمل إنشاء 8 مواقع إنتاجية يضم كل موقع منها 5 عنابر تعمل بأحدث التقنيات والأساليب العلمية الحديثة ، بالإضافة إلى أماكن للخدمات والبنية الأساسية، وبطاقة 4 ملايين من أمهات الدواجن، وسيصل إلى 7 ملايين طائر بعد التوسعات الجارية للمشروع وبنسبة 50 ٪ من استهلاك مصر من أمهات الدواجن .

من ناحية أخرى، يجري أيضا تنفيذ مشروع دواجن التسمين فى قرية بنبان، بمركز دراو غرب نهر النيل بمحافظة أسوان، باستثمارات تبلغ 250 مليون جنيه ، وبطاقة 5 ملايين طائر سنوياً من خلال إنشاء حوالى 30 عنبر مجهز بأحدث المعدات والتجهيزات التكنولوجية والأمنة بيطرياً وصحياً وبيئياً، بالإضافة إلى فتح أكبر منفذ لتداول وبيع وشراء وتصدير إنتاج الشركة من فراخ التسمين ضمن المنطقة اللوجستية المخطط إنشاؤها بكركر جنوب محافظة أسوان.

كما يتم تقديم كافة التسهيلات الاستثمارية الممكنة لفتح الباب أمام كبار رجال الأعمال والمستثمرين سواء الأجانب أو العرب أو المصريين ، وخاصة الجادين والذين لهم سجل مشرف استثمارياً وسابقة أعمال ومشروعات منفذة .

من جهته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أنهم يعملون، جاهدين لإحداث التوازن المطلوب فى أسعار اللحوم البيضاء وطرحها بالأسواق المحلية بأسعار مخفضة للمواطنين ، وخاصة فى ظل تنفيذ مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى، التى تعد الأكبر فى مصر بمنطقة توشكى فى ظل ما تتمتع بها المنطقة بمناخ صحى وصافى والذى يساهم فى ضمان إنتاج أحسن وأجود سلالات من جدود وأمهات الدواجن السليمة والخالية من أى أمراض على مساحة 1720 فدان .

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندسة أمانى بدر مدير مديرية الزراعة بأسوان بالزيارة الميدانية لمشروع مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى للوقوف على حجم الإنجازات التى حققها هذا المشروع الحيوى، والعمل على تعزيز أوجه التعاون بين المديرية ومسئولى المشروع بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

ومن أجل الاستغلال الأمثل، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المشروعات، التى تقام على أرض محافظة أسوان، ولاسيما ما يتعلق بدعم الثروة الداجنة.

كما أوضحت المهندسة أمانى بدر مدير مديرية الزراعة بأسوان، بأنه تم زيارة مشروع مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى بمرافقة وفد من مديريتى الزراعة والطب البيطرى ، وفى حضور المهندس محمد أنور مدير فرع شركة الوادى بأسوان ، ولفتت المهندسة أمانى بدر مدير مديرية الزراعة بأسوان، إلى أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان فقد تم التنسيق مع مسئولى المشروع لدعم المحافظة بالدواجن والبيض ليتم دعم المجمعات الاستهلاكية به بالتعاون مع مديرية التموين، وتوفير هذه السلع الحيوية للمواطنين بأسعار مخفضة.

من جهته، أشار المهندس محمد أنور مدير فرع شركة الوادى بأسوان، أن مزرعة الوادى للدواجن بتوشكى تضم حالياً 4 مواقع للجدود فقط من إجمالى 8 مواقع مستهدفة مواقع ، وجارى الإنتهاء من الموقع الخامس والسادس وكل موقع يوجد به 36000 فرخه لإنتاج بيض مخصب.

وأوضح المهندس محمد أنور مدير فرع شركة الوادى بأسوان بأن يتم إرسال البيض إلى معاملهم فى القاهرة لإنتاج الأمهات ويتم توزيع الكتاكيت لمزارعنا وبيع الباقى للشركات الأخرى، وهناك مساحة أخرى فى توشكى 3620 فدان لإقامة 16موقع الأمهات ومعمل تفريغ ومصنع علف وقريباً سيتم بدء العمل فيه.























